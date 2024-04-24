Как война повлияла на показатели

Известно также, что за два года войны страна понесла огромные потери, которые оцениваются в 152 миллиарда долларов, в частности в жилом секторе, транспортной инфраструктуре, энергетике, сельском хозяйстве, торговле и промышленности.

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Прогнозируемый рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2024 год, согласно консенсусной оценке экспертов, несколько снизился по сравнению с предыдущими прогнозами.

Важно! К тому же потребности в восстановлении и реконструкции составляют почти 486 миллиардов долларов. К концу 2023 года уровень ВВП Украины все еще оставался на 30% ниже довоенного уровня 2013 года, если сравнивать данные без учета АР Крым и частей территории Луганской и Донецкой областей.

Ожидания на 2024 год

В 2023 году Украина демонстрировала восстановительный рост экономики, согласно предварительным данным Госстата. Валовой внутренний продукт страны вырос на 5,3%, что составляет значительное улучшение по сравнению со спадом на 28,8% в 2022 году, превышая предыдущие прогнозы аналитических организаций.

По новым прогнозам, рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 3 6% на уровне 3,6%, что меньше, чем предыдущая оценка по состоянию на октябрь 2023 года, которая составляла 4,2%. Это может быть объяснено эффектом более высокой базы 2023 года. Однако такие оценки на 2024 год остаются несколько вариативными, варьируясь от 2,1% до 5%.

Важно! Международный валютный фонд в апреле обновил свои прогнозы, указывая на рост экономики Украины на 3,2% в 2024 году. Ожидается, что темпы роста ускорятся до 6,5% в 2025 году и достигнут 5,0% в 2026 году.