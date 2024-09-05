Попри відключення світла: зростання ВВП України прискорилося

У липні 2024 року валовий внутрішній продукт України зріс на 2,7%, що є прискоренням порівняно з 1,6% у червні. Завдяки чому відбувається таке зростання, читайте далі.

Що впливає на зростання ВВП України

За інформацією міністерства, у липні 2024 року економіка працювала за надзвичайно жорсткими графіками віялових відключень електроенергії через її дефіцит. Це ускладнювало економічну активність підприємств через зростання витрат, а також впливало на споживачів товарів і послуг.

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Втім, економіці вдалось зменшити негативний вплив дефіциту електроенергії та продемонструвати зростання, яке стало можливим завдяки ранньому збору врожаю в сільському господарстві через сприятливі погодні умови.

У підсумку за січень-липень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,0% [±1%], що в цілому відповідає прогнозованим тенденціям,

– йдеться в повідомленні.

У тому числі зростання ВВП у липні було також обумовлено кількома факторами:

Висока адаптивність до складних умов функціонування та досвід реагування на виклики, зокрема можливість окремих виробників забезпечувати стабільний доступ до електроенергії через прямий імпорт. Ранній початок збору врожаю озимих культур завдяки погодним умовам. Стабільна робота Українського морського коридору. Значне бюджетне фінансування будівництва інженерних споруд.

Зауважте! Водночас уряд України суттєво погіршив прогноз зростання економіки на 2025 рік до 2,7%. Раніше передбачалося зростання на рівні 6,8%.