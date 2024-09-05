Попри відключення світла: зростання ВВП України прискорилося
Джерело:Мінекономіки
У липні 2024 року валовий внутрішній продукт України зріс на 2,7%, що є прискоренням порівняно з 1,6% у червні. Завдяки чому відбувається таке зростання, читайте далі.
Що впливає на зростання ВВП України
За інформацією міністерства, у липні 2024 року економіка працювала за надзвичайно жорсткими графіками віялових відключень електроенергії через її дефіцит. Це ускладнювало економічну активність підприємств через зростання витрат, а також впливало на споживачів товарів і послуг.
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Втім, економіці вдалось зменшити негативний вплив дефіциту електроенергії та продемонструвати зростання, яке стало можливим завдяки ранньому збору врожаю в сільському господарстві через сприятливі погодні умови.
У підсумку за січень-липень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,0% [±1%], що в цілому відповідає прогнозованим тенденціям,
– йдеться в повідомленні.
У тому числі зростання ВВП у липні було також обумовлено кількома факторами:
- Висока адаптивність до складних умов функціонування та досвід реагування на виклики, зокрема можливість окремих виробників забезпечувати стабільний доступ до електроенергії через прямий імпорт.
- Ранній початок збору врожаю озимих культур завдяки погодним умовам.
- Стабільна робота Українського морського коридору.
- Значне бюджетне фінансування будівництва інженерних споруд.
Зауважте! Водночас уряд України суттєво погіршив прогноз зростання економіки на 2025 рік до 2,7%. Раніше передбачалося зростання на рівні 6,8%.