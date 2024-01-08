Будуть виробляти ядерне паливо: Велика Британія інвестує 300 мільйонів фунтів у нову програму

Велика Британія збирається інвестувати близько 300 мільйонів фунтів стерлінгів у запуск високотехнологічної програми виробництва ядерного палива (HALEU) для своїх реакторів. Це зроблять аби послабити залежність країни від російського ресурсу.

Велика Британія інвестує у ядерну енергетику

В уряді країни повідомили, що запуск програми HALEU дозволить Великій Британії самостійно експортувати ядерне паливо та ще більше ізолювати Росію від світу. Також метою проєкту є збільшення постачання палива для нових ядерних проєктів у самій країні.

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Країна вироблятиме збагачений уран, який є необхідним паливом для реакторів нового покоління. Це виробництво додатково створить нові робочі місця й інвестиції у північно-західній Англії. Поки що такий ресурс виробляють лише Англія та Росія, за оцінкою МАГАТЕ його перший експорт почнеться з 2035 – 2040 року.

Велика Британія подарувала світу свою першу діючу атомну електростанцію, і тепер ми будемо першою країною в Європі (поза межами Росії), яка вироблятиме сучасне ядерне паливо,

– написали в уряді.

До 2050 року Велика Британія планує забезпечити до 24 гігават чистої та надійної атомної енергетики – тобто чверть від потреб усієї країни.

Ще 11 грудня палата представників США ухвалила закон, який забороняє країнам імпортувати уран з Росії для електростанцій.

До слова ще 10 мільйонів фунтів стерлінгів Велика Британія виділить на розвиток майданчиків для виробництва інших передових видів ядерного палива.