Що відбувалося з гривнею з моменту її запровадження в Україні

Гривня була введена у 1996 році. За 28 років курс української національної валюти девальвував у більш як 25 разів.

Що відбувалося з гривнею

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу відзначає, що вплив на гривню здійснювали різні фактори. З основних можна виділити інфляцію.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Варто зазначити, що зміна "ваги" гривні була наслідком причин: світових та внутрішніх економічних, політичних і, на жаль, воєнних.

Лєсовий зауважує, що пік розвитку української банківської системи прийшовся на 2009. Саме у цей період в Україні було орієнтовно 180 комбанків, зараз же їх майже втричі менше.

Зверніть увагу! Піком скорочення банків є період з 2017 по 2018 роки.

Економіст Данило Монін розповів 24 Каналу, що у 2000-х роках 50 доларів було достатньо для прожиття. Адже у цей час ціни на продукти та комунальні тарифи в Україні були значно менші.

У теперішній же час українці потребують значно більшої суми для задовільнення своїх базових потреб. Зокрема й у доларовому еквіваленті.