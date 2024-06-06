Як призначають субсидії на неопалювальний сезон і де дізнатися розмір

У літній період 2024 року більшість українців отримають призначені автоматично житлові субсидії на неопалювальний сезон. Вони будуть продовжені, якщо відсутні зміни у майновому стані чи складі домогосподарства.

Де дізнатися розмір субсидії

В особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України доступна інформація про розмір субсидії на неопалювальний період.

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Отримувачі виплат отримали повідомлення від Пенсійного фонду України щодо призначення або непризначення житлових субсидій, а також про необхідність звернутися до Фонду у разі потреби.

Ці повідомлення розміщені в особистих кабінетах заявників на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для ознайомлення з інформацією необхідно виконати кілька кроків:

Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або ID.GOV.UA та увійдіть в особистий кабінет. У меню зліва оберіть рубрику "Мої повідомлення". У вікні, що з'явиться на екрані, перейдіть до "Індивідуальні повідомлення" та ознайомтеся з текстом повідомлення щодо житлової субсидії.

Коли треба звертатися по призначення субсидії

Якщо особа вже отримує субсидію, додаткові звернення не потрібні, оскільки Пенсійний фонд самостійно перераховує розмір субсидії на основі наявних даних. Деякі категорії громадян повинні подати заяву та декларацію про доходи й витрати, щоб отримати субсидію влітку.

Це стосується осіб, у яких сталися зміни у фінансовому стані або складі домогосподарства, що можуть вплинути на розмір субсидії.

Для отримання субсидії на неопалювальний сезон особам потрібно звернутися особисто до Пенсійного фонду у таких випадках: