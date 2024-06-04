Як отримати таку пільгу
Особа, що має офіційний статус учасника бойових дій може оформити таку знижку, як онлайн, так і офлайн. Для цього потрібно звернутись у відповідальну установу.
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Офлайн така пільга оформлюється у:
- ЦНАПі;
- відділення Пенсійного фонду;
- виконавчих органах сільської, селищної чи міської ради або ж у відповідних територіальних громадах.
Онлайн ця послуга доступна у вебпортал ПФУ. Також подати заяву можна через портал "Дія".
Які документи для цього потрібні
При оформленні пільги, громадянин має написати 2 заяви:
- заяву про внесення вказаних відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги;
- заяву про потребу у наданні пільг на оплату комуналки, а також придбання скрапленого газу та твердого палива.
До вказаних заяв особа має додати:
- офіційне посвідчення, що засвідчує статус учасника бойових дій;
- посвідчення особи (паспорт);
- ідентифікаційний код.