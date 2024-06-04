Як отримати таку пільгу

Особа, що має офіційний статус учасника бойових дій може оформити таку знижку, як онлайн, так і офлайн. Для цього потрібно звернутись у відповідальну установу.

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Офлайн така пільга оформлюється у:

ЦНАПі;

відділення Пенсійного фонду;

виконавчих органах сільської, селищної чи міської ради або ж у відповідних територіальних громадах.

Онлайн ця послуга доступна у вебпортал ПФУ. Також подати заяву можна через портал "Дія".

Зверніть увагу! Особа також може надіслати заяву та пакет документів на поштову адресу Головного Пенсійного фонду в області, де вона проживає зараз.

Які документи для цього потрібні

При оформленні пільги, громадянин має написати 2 заяви:

заяву про внесення вказаних відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги; заяву про потребу у наданні пільг на оплату комуналки, а також придбання скрапленого газу та твердого палива.

До вказаних заяв особа має додати: