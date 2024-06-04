Как получить такую льготу

Лицо, имеющее официальный статус участника боевых действий может оформить такую скидку, как онлайн, так и оффлайн. Для этого нужно обратиться в ответственное учреждение.

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Офлайн такая льгота оформляется в:

  • ЦНАПе;
  • отделении Пенсионного фонда;
  • исполнительных органах сельского, поселкового или городского совета или же в соответствующих территориальных общинах.

Онлайн эта услуга доступна в вебпортал ПФУ. Также подать заявление можно через портал "Дия".

Какие документы для этого нужны

При оформлении льготы, гражданин должен написать 2 заявления:

  1. заявление о внесении указанных сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы;
  2. заявление о необходимости в предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, а также приобретение сжиженного газа и твердого топлива.

К указанным заявлениям лицо должно добавить такие документы:

  • официальное удостоверение, удостоверяющее статус участника боевых действий;
  • удостоверение личности (паспорт);
  • идентификационный код.