"Нафтогаз" планує пройти зиму лише зі своїм газом

Цьогоріч "Нафтогаз" наростив видобуток природного газу. Регулятор має намір пройти зиму користуючись лише накопиченою українською сировиною.

Що відбувається на українському ринку газу

Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов наголосив, що Україна також має запас газу закупленого за кордоном. Покупка цієї сировини здійснювалась за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз" З банком ЄБРР існує вже кілька років так звана Emergency Credit Line. Цю Emergency Credit Line ми використовуємо щороку для того, щоб сформувати певний запас для можливих сценаріїв, які ми теж прораховуємо. Цей запас фактично залишається на митному складі країни і не імпортується в країну.

Як пояснив Чернишов, ця процедура стандартна. Вона здійснювалась і рік тому.

Нагадаємо! В кінці 2022 року "Нафтогаз" уже залучав кредит на 300 мільйонів євро від ЄБРР під держгарантії. Завдяки цьому, було створено резервний запас природного газу, загальний його об'єм сягнув – 748 мільйонів кубів у режимі "митний склад".

У листопаді 2023 року було укладено нову угоду. На цей раз кредит під держгарантії склав уже 200 мільйонів євро. Варто зауважити, що на цей раз кредитний ризик із банком поділили Нідерланди та Норвегія.

Довідка: Митний склад – це режим, який дозволяє зберігати природний газ у ПСГ України протягом трьох років. При цьому, уникаючи сплати податків і митних зборів під час подальшого транспортування сировини з території країни.