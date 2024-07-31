Стабілізація гривні: чи буде національна валюта знецінюватись

Після початку повномасштабної війни економіка України зазнала значних втрат. Національна валюта дестабілізувалась.

Що відбувається з гривнею

НБУ провів низку реформ для підтримки гривні. У тому числі регулятор зробив національну валюту привабливою для депозитів.

Читайте також Ранній вихід на пенсію: хто може піти на пенсію у 55 років

Зараз триває тенденція популяризації довгострокових вкладень у гривні. Йдеться про депозити на термін від 1 до 2,5 років. У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв уточнив, що такі вкладення приноситимуть до 15% річних.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку З огляду на інфляційні прогнози, "чистий" прибуток за гривневими депозитами залишиться досить високим і сягне 5%.

Чи стане слабшою гривня

Банкір Сергій Фурса у розмові з 24 Каналом наголосив, що у теперішній час ринок валюти залишатиметься стабільним. Проте, коливань усе ж уникнути не вдасться.

Сергій Фурса Інвестиційний банкір Курс не фіксований, тому на одному рівні він залишатися не буде. Але і далеко він ходити не буде. Якщо послаблення гривні і буде, то дуже помірне.