Що треба знати переселенцям, аби не втратити пенсію

Частина пенсіонерів може втратити пенсію наступного року. Йдеться про осіб, які набули статусу переселенців до 24 лютого 2022 року і не проводили жодних операцій з банківськими картками.

Хто може втратити пенсію

У статті 41 проєкту державного бюджету України на наступний рік, розміщеного на сайті ВРУ, зазначено, які категорії осіб можуть втратити право на пенсійні виплати. Це стосується невикористаних коштів.

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Кабмін запропонував перевести на користь держави гроші з банківських рахунків пенсіонерів, які:

отримали статус переселенця до 24 лютого 2022 року, і на їхніх рахунках не було руху коштів протягом останніх 12 місяців;

мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 24 лютого 2022 року і не пройшли своєчасну ідентифікацію.

Зауважте! Після вилучення цих коштів пенсійні виплати не надходитимуть на такі рахунки, за винятком випадків, коли рахунок заблокований через арешт чи інше обмеження.

Як не втратити кошти

Перш за все, банківський рахунок пенсіонера має бути активним, і на ньому мають проводитися певні операції.

Крім того, важливо своєчасно проходити ідентифікацію.

Як пройти процедуру ідентифікації:

У відділенні АТ "Ощадбанк"; У сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ); За допомогою відеоконференцзв’язку через територіальний орган ПФУ; Через сервіс електронного підпису "Дія.Підпис" або на електронному порталі ПФУ.

Важливо! Українці, які перебувають за кордоном, можуть пройти ідентифікацію в закордонній дипломатичній установі України. Отриманий там документ буде направлено до Пенсійного фонду, де людина зареєстрована.