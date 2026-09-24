Пенсія зросте з 50% до 100%: кому з ІІ та ІІІ групою інвалідності доступна повна виплата

Розмір соціальних виплат часто залежить від встановленої категорії, проте існують цілком законні винятки з правил. За певних обставин держава готова суттєво збільшити щомісячні нарахування.

Кому можуть призначити 100% пенсії за віком

Пенсія по інвалідності для окремих категорій громадян може виплачуватися у розмірі 100% пенсії за віком. Це стосується, зокрема, непрацюючих пенсіонерів з ІІ та ІІІ групами інвалідності, якщо вони відповідають встановленим вимогам щодо страхового стажу, нагадує Пенсійний фонд України.

За загальним правилом пенсія по інвалідності для ІІ групи становить 90% пенсії за віком, а для ІІІ групи – 50%. Водночас закон передбачає випадки, коли виплату можуть призначити у повному розмірі.

Які умови діють для ІІ групи інвалідності

Для непрацюючих осіб з ІІ групою інвалідності розмір пенсії може становити 100% пенсії за віком за умови наявності необхідного страхового стажу. Його тривалість залежить від віку, у якому людині встановили інвалідність. Чим пізніше встановлено ІІ групу, тим більшою є вимога до страхового стажу.

Наприклад, якщо інвалідність встановили у віці до 46 років включно, необхідно мати щонайменше 20 років стажу для жінок і 25 років для чоловіків. Для людей, яким ІІ групу інвалідності встановили у віці до 59 років, необхідна тривалість стажу зростає до 25 років для жінок та 30 років для чоловіків.

Тобто для визначення права на пенсію у розмірі 100% враховують одночасно групу інвалідності, вік її встановлення, страховий стаж та факт роботи.

Коли 100% виплати можуть отримувати люди з ІІІ групою

Для ІІІ групи загальний розмір пенсії по інвалідності становить 50% пенсії за віком. Разом з цим, непрацюючі особи, яким ІІІ групу інвалідності встановили після досягнення пенсійного віку, за наявності необхідного страхового стажу можуть отримувати пенсію у розмірі 100% пенсії за віком.

Для цієї категорії встановлено підвищені вимоги до стажу: не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Якщо всі передбачені законодавством умови виконані, пенсію можуть виплачувати не у стандартному розмірі 50%, а у розмірі 100% пенсії за віком.

Чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду

Якщо людина вже отримує пенсію по інвалідності та після цього припинила працювати, важливо повідомити про зміну статусу Пенсійний фонд України. Це необхідно, оскільки для непрацюючих пенсіонерів передбачені окремі умови щодо розміру пенсійних виплат.

Якщо після звільнення виникло право на перерахунок, варто звернутися до ПФУ та надати документи, необхідні для проведення відповідного перерахунку. Водночас після працевлаштування пенсіонер має повідомити про це Пенсійний фонд.

Зауважте! Зміна статусу працюючого або непрацюючого пенсіонера може впливати на розмір окремих складових виплати.

Також ми раніше писали про те, що розмір пенсії по інвалідності залежить не лише від встановленої групи. Під час розрахунку враховують страховий стаж та заробіток, а в окремих випадках – додатковий стаж, який прирівнюється до періоду від встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку.