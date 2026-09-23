Кому саме перерахують виплати та які суми очікувати

В Україні для окремих категорій громадян передбачені підвищені мінімальні пенсійні виплати у разі інвалідності. Зокрема, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 2026 році гарантують виплату понад 20 тисяч гривень, нагадує Пенсійний фонд.

Розмір такої пенсії залежить від встановленої групи інвалідності. З 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата для ліквідаторів становить:

для осіб з інвалідністю I групи – 20 653,55 гривні;

II групи – 16 522,84 гривні;

III групи – 12 392,13 гривні.

Тобто виплату понад 20 тисяч гривень гарантовано саме ліквідаторам з інвалідністю I групи, якщо дотримані передбачені законодавством умови.

Важливо! Ці суми включають пенсію, надбавки, підвищення, додаткові пенсії, індексації та інші доплати, встановлені законодавством, крім пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Які мінімальні пенсії передбачені для інших постраждалих

Для інших осіб, які отримують пенсію по інвалідності через захворювання або каліцтво, пов'язані з Чорнобильською катастрофою, встановлені інші гарантовані мінімальні розміри.

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У 2026 році вони становлять:

I група – 11 048,25 гривні;

II група – 8 838,60 гривні;

III група та діти з інвалідністю – 6 813,10 гривні.

Розмір виплати залежить від категорії постраждалого та підстав, на яких призначено пенсію.

Від чого залежить розмір виплати по інвалідності

Для ліквідаторів аварії, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, закон передбачає спеціальний порядок визначення пенсії. Зокрема, для окремих категорій її можуть обчислювати із заробітної плати за спеціальною формулою.

Якщо людина звертається за пенсією у 2026 році та має право на її обчислення із заробітної плати, визначеної з п'ятикратного розміру мінімальної зарплати, під час розрахунку застосовується коефіцієнт 2,09334.

Тому фактичний розмір пенсії може бути вищим за встановлений мінімум.

Коли виплати перерахували

Як ми писали раніше, з 1 березня 2026 року пенсії були проіндексовані на 12,1%. Перерахунок поширився і на пенсійні виплати, призначені відповідно до законодавства для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.