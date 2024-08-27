Як отримати довідку про доходи для оформлення субсидії

Пенсіонери можуть отримати довідку про доходи, не виходячи з дому. Для цього треба скористатись онлайн-сервісами на порталі Пенсійного фонду або через портал Дія.

Для чого потрібна довідка про доходи

Довідка про доходи може знадобитися пенсіонерам для оформлення субсидії або ж виїзду за кордон або переведення пенсійних виплат за кордон тощо.

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Оформити довідку можна онлайн через портал Пенсійного фонду України або через портал Дія.

Щоб оформити довідку про доходи на порталі Пенсійного фонду України, виконайте наступні кроки:

На порталі ПФУ у правому верхньому кутку натисніть кнопку "Вхід" та пройдіть авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Увійшовши до особистого кабінету, на панелі зліва оберіть розділ "Комунікації з ПФУ" та оберіть опцію "Запит на отримання електронних документів". У відкритому вікні зі списку оберіть "Довідка про доходи пенсіонера".

Після цього заповніть обов’язкові поля форми:

вкажіть період, за який потрібно сформувати довідку;

надайте дозвіл на передачу та обробку персональних даних;

натисніть кнопку "Відправити до ПФУ".

Зауважте! Після надсилання запиту на отримання довідки на екрані з’явиться відповідне повідомлення. Результати опрацювання вашої заяви можна відстежувати у розділі "Мої звернення" на панелі зліва.

Як оформити довідку в Дії

Щоб оформити довідку про доходи пенсіонера через портал Дія, виконайте наступні кроки:

Авторизуйтеся у кабінеті громадянина на порталі Дія за допомогою електронного підпису або BankID. У меню "Послуги" на порталі оберіть "Довідка про доходи пенсіонера". Якщо у реєстрі застрахованих осіб немає ваших даних, послуга буде недоступна. Перевірте коректність даних у профілі користувача (оновіть їх за потреби). Вкажіть період, за який потрібно отримати довідку, та надішліть запит.

Якщо ви бажаєте отримати довідку про доходи пенсіонера (ОК-5) офлайн, зверніться до територіального органу Пенсійного фонду.