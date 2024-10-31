Хто з пенсіонерів зможе збільшити свою пенсію на майже 1000 гривень у листопаді

Українським пенсіонерам надаються різного роду надбавки та доплати до пенсії. Зокрема, деякі особи мають право на спеціальну допомогу через погіршений стан здоровʼя.

За яких умов надається доплата до пенсії за станом здоров'я

Як повідомляє ПФУ, частина пенсіонерів має прав на спеціальну доплату. Йдеться про громадян, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду.

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Зверніть увагу! Надання такої доплати передбачене Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" і відповідним рішенням уряду.

Для отримання такої доплати особа має відповідати наступним критеріям:

бути старше 80 років;

мати пенсію за віком;

потребувати догляду від сторонніх осіб (зокрема, від соціальних працівників).

Ця доплата розраховується як 40% від визначеного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відповідно, станом на зараз, вона складає – 944 гривні.

Щоб отримати таку допомогу пенсіонер має самостійно звернутись у ПФУ із відповідною заявою та підтверджувальними документами.

Зауважте! Така доплата надається громадянам, що проживають на самоті.