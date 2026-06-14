Чоловік має право на пенсію дружини: які вимоги потрібно виконати

Після втрати дружини чоловік може претендувати на один із видів пенсійних виплат, однак таке право виникає лише за дотримання визначених законом умов. Хто може перейти на пенсію у зв'язку з втратою годувальника та які вимоги для цього потрібно виконати, читайте далі.

Чи може чоловік отримувати пенсію дружини?

Після смерті дружини її пенсія не переходить чоловікові автоматично. Водночас вдівець може оформити пенсію у зв'язку з втратою годувальника, якщо померла мала право на пенсійне забезпечення або вже отримувала пенсію, а сам заявник відповідає встановленим законом критеріям, пояснює Пенсійний фонд.

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Відповідно, право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника виникає не у всіх. Для її оформлення чоловік повинен відповідати хоча б одній із визначених законом умов.

Зокрема, виплата може бути призначена після досягнення пенсійного віку, у разі втрати працездатності або якщо заявник утримує дитину, яка має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Також законодавство передбачає окремі випадки, коли право на таку пенсію виникає протягом певного часу після смерті дружини.

Який розмір пенсії може отримувати вдівець?

Розмір виплати залежить від кількості осіб, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Якщо отримувач один, йому призначають 85% пенсії, яку отримувала або могла отримувати померла дружина. Якщо право мають двоє чи більше осіб, цей показник збільшується відповідно до законодавства.

Таким чином, чоловік може претендувати на пенсійні виплати після смерті дружини, однак лише за умови відповідності встановленим законом вимогам. Автоматичне переоформлення пенсії або одночасне отримання двох повних пенсій законодавством не передбачене.

Чи може дружина отримувати пенсію чоловіка?