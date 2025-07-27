Українцям почали недораховувати пенсії: як перевірити виплати

З часом умови для мінімального страхового стажу посилилися. Відповідно до цього порядок розрахунку пенсійних виплат зазнав кількох істотних змін.

Чому недоплачують пенсію?

Все більше українців стикаються з проблемою неповного врахування трудового стажу при оформленні пенсії. Через це розмір виплат часто виявляється значно меншим, ніж очікувалося, повідомляє 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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За словами експерта з пенсійного права Сергія Коробкіна, наразі держава проводить перегляд раніше призначених пенсій, що може призвести до нарахування додаткових виплат.

Важливо! Як зазначає Коробкін, раніше мінімальні вимоги до страхового стажу були нижчими. Одна з 2018 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію становить не менше 35 років для чоловіків і 30 – для жінок.

Чому ж пенсіонерам недоотримують стаж?

Якщо стаж накопичувався до 2004 року, часто виникають помилки або відсутність підтверджувальних документів, особливо для роботи у колгоспах чи на підприємствах із нестабільною документацією.

Після 2004 року частою причиною недоврахування є несплата роботодавцями єдиного соціального внеску (ЄСВ). Без цього період просто не зараховують у страховий стаж.