Як зменшити суми в платіжках за тепло
Є чимало способів, як українці можуть заощадити на опаленні та при цьому зберегти тепло в домівках. Це можуть бути як прості лайфхаки, так і новий підхід до утеплення помешкання.
Дієві способи утеплення
Одним з найпоширеніших способів економії на опаленні є утеплення будинку, передає 24 Канал. Якщо будинок більший за 26,5 метрів, важливо використовувати негорючі матеріали, такі як мінеральна, кам'яна або базальтова вата. Також варто розглянути можливість встановлення дотягувачів для вхідних та тамбурних дверей, що допоможе зберегти тепло у під'їзді.
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Заміна старих батарей на регульовані
- Заміна старих батарей на нові, які можна регулювати, може значно зменшити витрати на опалення. Регулюючи температуру в приміщенні, ви можете ефективно контролювати розхід тепла, особливо коли вас немає вдома.
Встановлення індивідуального теплового пункту
- Індивідуальний тепловий пункт разом із загальнобудинковим лічильником і погодним регулятором тепла може автоматично реагувати на зміни температури повітря. Це дозволяє опалювати приміщення лише тоді, коли це дійсно потрібно.
Окремий лічильник у квартирі
- У багатоквартирних будинках встановіть окремий лічильник в кожній квартирі. Це дозволить платити лише за власний розхід тепла.
Інші лайфхаки
Якщо ваші фінанси обмежені, але ви все ж хочете зекономити на опаленні, ось кілька простих способів:
Використовуйте теплозахист для батарей: алюмінієва фольга або спеціальні теплозахисні матеріали можуть відзеркалювати тепло від батареї та направляти його усередину кімнати. Це допоможе підвищити ефективність опалення.
Зніміть декоративні решітки з батарей: деякі декоративні елементи можуть перешкоджати передачі тепла від батареї до приміщення. Видаліть їх, і тепло буде розподілятися ефективніше.
Встановіть прозору плівку на вікнах: спеціальна теплоізоляційна плівка допоможе зберегти тепло в приміщенні, уникнувши втрат через вікна.
Розгляньте темні батареї: батареї темнішого кольору можуть поглинати і випромінювати більше тепла, що сприяє підвищенню ефективності опалення.
Провітрюйте кімнати: навіть якщо провітрювання може втратити деяку кількість тепла, це необхідно для підтримки здорового мікроклімату та запобігання захворюванням. Запам'ятайте, що регулярне провітрювання допомагає знизити ризик захворювання ГРВІ.