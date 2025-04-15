Євро зміщує долар: як політика Трампа змінила валютний ринок

Політика Трампа вплинула на валютний ринок. Зокрема, про це свідчить співвідношення курсу євро та долара.

Що відбувається на валютному ринку

Імовірно зміцнення євро до долара відбувається саме на фоні політики Трампа, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Зверніть увагу! За курсом ЄЦБ, 14 березня 1 євро коштував 1,089 долара. За місяць ця валюта зросла на 4,5%. Зараз 1 євро це приблизно 1,138 долара.

Сергій Фурса Заступник директора з торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Трамп привніс значну невизначеність у політичну та економічну ситуацію в США, і це відобразилося на валютному ринку. Відбувається глобальне перетікання капіталу, перегляд ролі США як "тихої гавані". Це, безперечно, впливає на валютні курси.

Фурса зауважує, що зараз капітал перетікає зі США до країн Європи. Вважається, що саме на європейській території більш надійна та прогнозована юрисдикція для ведення бізнесу.

Це не тимчасове явище. Євро зміцнюється у довгостроковій перспективі, оскільки політика Трампа створює постійну невизначеність,

– каже Фурса.

Зауважте! Своєю чергою, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine Дмитро Боярчук каже, що долар ще довге займатиме домінуючу позицію. Проте процес змін, який було запущено – невідворотний.