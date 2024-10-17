Як самостійно порахувати, чи буде субсидія, та визначити її розмір

Зазвичай субсидія спрощує оплату комунальних послуг. Сім'я може самостійно порахувати, чи нададуть їй субсидію та в якому розмірі.

Як визначається розмір субсидії у 2024 році

Згідно з чинною постановою, право на субсидію мають сім'ї, чиї витрати на комунальні послуги перевищують визначений для них обов'язковий платіж, повідомляють у Мінсоцполітики.

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Цей платіж розраховується індивідуально для кожної родини на основі середньомісячного доходу на одну особу.

Зараз обов’язковий відсоток платежу за житлово-комунальні послуги для домогосподарства розраховується за формулою:

Ро = Кд / Кг х Рг, де:

Ро – частка обов’язкового платежу за послуги для сім'ї;

– частка обов’язкового платежу за послуги для сім'ї; Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства, який обчислюється як середній дохід на особу, поділений на прожитковий мінімум на одну особу;

– коефіцієнт доходу домогосподарства, який обчислюється як середній дохід на особу, поділений на прожитковий мінімум на одну особу; Кг – базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії, що дорівнює двом прожитковим мінімумам;

– базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії, що дорівнює двом прожитковим мінімумам; Рг – базова норма плати за послуги, яка на час воєнного стану дорівнює 15% середнього доходу домогосподарства (після воєнного стану ця норма збільшиться до 20%).

Ця формула допомагає визначити, яку частину доходу сім'я має сплачувати за комунальні послуги.