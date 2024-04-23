Треба знати три показники: як розрахувати пенсію за віком

Розрахунок пенсії за віком в Україні базується на формулі, яка враховує заробітну плату та страховий стаж особи. Вирахування суми пенсії залежить від середньої зарплати в країні, особистого рівня заробітної плати та тривалості страхового стажу.

Формула визначення пенсії

Пенсію за віком обраховують за наступною формулою: середня зарплата x коефіцієнт заробітної плати x коефіцієнт страхового стажу = пенсійна виплата.

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Коефіцієнт заробітної плати визначається як співвідношення середнього заробітку особи до середньої зарплати у країні протягом останніх трьох років до призначення пенсії.

! Він відображає, наскільки зарплата особи відповідає чи перевищує середній дохід у країні. Наприклад, якщо середній заробіток особи удвічі більший за середній по країні, то коефіцієнт заробітної плати буде 2. Це співвідношення використовується для розрахунку індивідуальної пенсії, враховуючи коефіцієнт заробітної плати та страховий стаж особи.

Як порахувати коефіцієнт заробітної плати

Для визначення коефіцієнта заробітної плати потрібно виконати наступні дії:

Визначити середню заробітну плату особи за останні три роки перед поданням заявки на пенсію.

Встановити середню заробітну плату по Україні за аналогічний період.

Розрахувати співвідношення середньорічного доходу особи до середньорічного доходу по країні.

Коефіцієнт страхового стажу

! Для 2024 року середня заробітна плата по Україні за період з 2021 по 2023 роки становить 13 559,41 гривень. Отриманий коефіцієнт заробітної плати використовується для розрахунку пенсії. Якщо заробіток особи вищий за середній по країні, коефіцієнт буде більшим за одиницю, якщо нижчий — меншим за одиницю.

Коефіцієнт страхового стажу відіграє важливу роль у визначенні розміру пенсії, адже він показує, скільки часу особа здійснювала регулярні страхові внески.

! На 2024 рік мінімальний страховий стаж для отримання пенсії становить 35 років для жінок та 25 років для чоловіків.

Коефіцієнт страхового стажу розраховується на підставі кількості повних років, протягом яких особа вносила страхові внески. Це число використовується для обчислення пенсії залежно від тривалості страхового періоду роботи особи.

Розрахунок коефіцієнта страхового стажу виконується за наступною процедурою:

Визначте загальну кількість повних років, протягом яких особа регулярно вносила страхові внески. Поділіть цю кількість років на мінімально необхідний страховий стаж для виходу на пенсію згідно з чинним законодавством.

! Якщо законодавство встановлює мінімум у 35 років страхового стажу для призначення пенсії й особа має стаж 35 років, коефіцієнт дорівнює 1. Якщо ж стаж складає 40 років, коефіцієнт розраховується як 40 поділити на 35, що дорівнює приблизно 1.14. Це означає, що пенсія особи буде на 14% вища від мінімально встановленого рівня.