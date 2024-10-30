Розмір субсидії: за якими правилами він розраховується

Субсидія надається, коли витрати на комунальні послуги перевищують встановлений обов'язковий платіж. Він розраховується на основі середнього доходу на одну особу.

Як розраховується розмір субсидії

У ПФУ пояснили, що розмір субсидії визначається як різниця між вартістю комунальних послуг та обов'язковим платежем, який домогосподарство сплачує самостійно.

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Розмір субсидії розраховується на основі кількох складових:

Розмір плати за житлово-комунальні послуги (ЖКП) – визначається в межах соціальних норм житла та нормативів споживання, затверджених урядом.

Розмір обов'язкового платежу – це частина доходу домогосподарства, яку воно має сплачувати самостійно за ЖКП. Він розраховується на основі середньомісячного сукупного доходу домогосподарства за два квартали.

Розмір субсидії – визначається як різниця між сумою нарахованої плати за ЖКП (у межах соціальних норм) та розміром обов'язкового платежу домогосподарства.

Середній сукупний дохід домогосподарства використовується для визначення середньомісячного доходу на одну особу, а обов'язковий платіж розраховується на основі встановленої формули.

Зауважте! Обов'язковий платіж розраховується шляхом множення середньомісячного сукупного доходу сім'ї на обов'язковий відсоток платежу.

Формула для обчислення обов’язкового відсотка виглядає так: