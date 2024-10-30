Розмір субсидії: за якими правилами він розраховується
Джерело:ПФУ
Субсидія надається, коли витрати на комунальні послуги перевищують встановлений обов'язковий платіж. Він розраховується на основі середнього доходу на одну особу.
Як розраховується розмір субсидії
У ПФУ пояснили, що розмір субсидії визначається як різниця між вартістю комунальних послуг та обов'язковим платежем, який домогосподарство сплачує самостійно.
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Розмір субсидії розраховується на основі кількох складових:
Розмір плати за житлово-комунальні послуги (ЖКП) – визначається в межах соціальних норм житла та нормативів споживання, затверджених урядом.
Розмір обов'язкового платежу – це частина доходу домогосподарства, яку воно має сплачувати самостійно за ЖКП. Він розраховується на основі середньомісячного сукупного доходу домогосподарства за два квартали.
Розмір субсидії – визначається як різниця між сумою нарахованої плати за ЖКП (у межах соціальних норм) та розміром обов'язкового платежу домогосподарства.
Середній сукупний дохід домогосподарства використовується для визначення середньомісячного доходу на одну особу, а обов'язковий платіж розраховується на основі встановленої формули.
Зауважте! Обов'язковий платіж розраховується шляхом множення середньомісячного сукупного доходу сім'ї на обов'язковий відсоток платежу.
Формула для обчислення обов’язкового відсотка виглядає так:
- Середньомісячний дохід домогосподарства ділиться на кількість членів сім’ї, щоб отримати дохід на одну особу.
- Дохід на одну особу ділиться на прожитковий мінімум, який у 2024 році становить 2 920 гривень.
- Отримане значення ділиться на 2 (базовий коефіцієнт).
- Цей коефіцієнт множиться на 15% (базова норма оплати за послуги).