Як дізнатися суму своєї пенсії після індексації

У березні пенсії в Україні перерахують, але сума підвищення для кожного пенсіонера індивідуальна. Вона залежить від страхового стажу, заробітку, з якого сплачувалися внески, наявності інвалідності тощо.

Як дізнатися свою суму індексації

Дізнатися новий розмір своєї пенсії можна онлайн на порталі Пенсійного фонду, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Для цього потрібно:

Увійти в особистий кабінет через кваліфікований електронний підпис або ID-банкінг. Перейти в розділ "Моя пенсія" та переглянути інформацію про перерахунок.

Скільки додадуть до пенсії після індексації

Щороку Кабмін встановлює мінімальну та максимальну суми підвищення пенсій під час індексації.

Мінімальна надбавка останніми роками складала 100 гривень.

Максимальна надбавка вже два роки поспіль не перевищує 1 500 гривень.

Якщо розрахунок підвищення пенсії за формулою дає більшу суму, ніж 1 500 гривень, все одно доплата не перевищить цей ліміт.

Наприклад! У 2023 році індексація була 19,7%, тож пенсіонери з виплатами 10 000 гривень мали б отримати додатково 1 900 гривень, але фактично надбавка склала лише 1 500 гривень.