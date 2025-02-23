Як дізнатися суму своєї пенсії після індексації
- Пенсії в Україні перерахують у березні, і сума підвищення залежить від страхового стажу, заробітку, інвалідності та інших факторів.
- Мінімальна надбавка складає 100 гривень, а максимальна — 1 500 гривень, навіть якщо розрахунки показують більшу суму.
У березні пенсії в Україні перерахують, але сума підвищення для кожного пенсіонера індивідуальна. Вона залежить від страхового стажу, заробітку, з якого сплачувалися внески, наявності інвалідності тощо.
Як дізнатися свою суму індексації
Дізнатися новий розмір своєї пенсії можна онлайн на порталі Пенсійного фонду, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Для цього потрібно:
- Увійти в особистий кабінет через кваліфікований електронний підпис або ID-банкінг.
- Перейти в розділ "Моя пенсія" та переглянути інформацію про перерахунок.
Скільки додадуть до пенсії після індексації
Щороку Кабмін встановлює мінімальну та максимальну суми підвищення пенсій під час індексації.
- Мінімальна надбавка останніми роками складала 100 гривень.
- Максимальна надбавка вже два роки поспіль не перевищує 1 500 гривень.
Якщо розрахунок підвищення пенсії за формулою дає більшу суму, ніж 1 500 гривень, все одно доплата не перевищить цей ліміт.
Наприклад! У 2023 році індексація була 19,7%, тож пенсіонери з виплатами 10 000 гривень мали б отримати додатково 1 900 гривень, але фактично надбавка склала лише 1 500 гривень.