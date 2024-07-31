Як оформити пенсію, якщо не вистачає стажу

Для виходу на пенсію українці мають набути достатню кількість стажу. Для кожного віку цей показник різний.

Як збільшити кількість стажу

Якщо пенсіонер не встиг набути достатню кількість стажу, він може його докупити. Для цього потрібно звернутись у ПФУ.

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Купувати стаж можуть українці старше 16 років. Зараховуватись придбане може на особистий рахунок особи або ж передаватись іншим громадянам.

Аби було враховано повний місяць стажу, необхідно сплатити мінімальний страховий внесок. Зараз він складає 1 760 гривень. Відповідно, за рік доведеться заплатити 21 120 гривень.

Хто може піти на пенсію у 2024 році

той, хто прагне вийти на пенсію у 60 років має набути цьогоріч щонайменше 31 рік стажу;

у 63 роки достатньо мати 21 рік стажу;

65 років – 15 років стажу.

Особа може самостійно визначати розмір та частоту таких внесків, зважаючи на свої фінансові можливості.