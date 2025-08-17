В Україні пенсіонери щороку можуть втратити понад 14 тисяч гривень, якщо подають заяву на пенсію "не в той день". Більшість людей похилого віку навіть не здогадуються, що це правило діє вже понад 20 років.

Чому дата народження впливає на пенсію?

Розмір пенсії залежить від дати подання документів. Наприклад, пенсіонери, які досягли віку у жовтні, листопаді чи грудні, можуть звернутися одразу або відкласти подачу до січня наступного року, повідомляє 24 Канал із посиланням на "На Пенсії".

Читайте також Мінімальна зарплата після сплати податків у 2025 році: скільки коштів з'їдають платежі

Таку можливість зазвичай не анонсує ПФУ, хоча правильний вибір дати може суттєво збільшити виплати.

Наприклад, пенсіонер досяг віку для виходу на пенсію 10 жовтня 2024 року. Його коефіцієнт заробітної плати (Кз) – 2,00000, коефіцієнт стажу (Кс) – 0,40000.

Якщо подати заяву у 2024 році, пенсію розрахують за середньою зарплатою 2021 – 2023 років: 13 559,41 гривні. Формула дає результат: 10 847,53 гривні щомісяця .

. Якщо звернутися до 10 січня 2025 року, пенсію нарахують з жовтня 2024 року, але з урахуванням зарплати за 2022 – 2024 роки: 15 057,09 гривні, тобто 12 045,67 гривні щомісяця.

Тобто, різниця складає у такому випадку 1 198 гривень на місяць або понад 14 тисяч гривень на рік.

Важливо! Для тих, хто народився до 1 жовтня, подача заяви в січні може збільшити розмір пенсії завдяки новим показникам зарплати, але вони втратять виплати за кілька місяців поточного року. У деяких випадках це все ж вигідно, адже більша пенсія компенсує пропущене вже за кілька місяців.