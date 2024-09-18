Бюджет на війну у 2025 році Україна суттєво збільшить

18 вересня 2024, 10:59
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Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

Ярослав Железняк

Кабмін прийняв рішення про збільшення цьогорічного військового бюджету. Кошти мають бути використані на потреби українського війська.

Як збільшиться військовий бюджет

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що військовий бюджет буде збільшено на 500 мільярдів гривень. Внаслідок цього, рекордно зростуть цьогорічні видатки.

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Ярослав Железняк

Народний депутат України

Тобто, цьогорічні видатки сягнуть рекордного значення – 3,73 трильйона гривень.

Зверніть увагу! Підтримали це рішення 298 депутатів. 