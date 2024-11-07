Що буде з курсом перед "чорною пʼятницею"

Після позитивної новини про надання країнами "Великої сімки" кредиту сумарно на 50 мільярдів доларів, а також інформації про виділення МВФ чергового траншу на 1,1 мільярда доларів, ситуація на валютному ринку перебуває в певному спокої.

Що відбуватиметься на валютному ринку

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу вказав, що почасти сплески валютного ажіотажу можуть бути спровоковані саме непевною ситуацією в економіці.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Такі новини варто сприймати не лише з економічного боку, адже це потужна сума, що може покрити вагому частину бюджетних видатків, а ще й із психологічного: українська економіка наступного року має бути менш вразливою і більш стабільною.

Лєсовий зауважує, що ситуація на міжбанку буде без надмірних пожвавлень, а курсові показники незначно змінюватимуться. Крім того, курси формуватимуться без участі регулятора, як, приміром, це було серед жовтня.

Як відомо на готівковому ринку курсові показники формують на основі міжбанківського курсу. Очікується, що протягом наступного тижня у цьому секторі може спостерігатися ще більший спокій, ніж на міжбанку. При цьому, курсові показники будуть максимально наближеними до міжбанківських.

Ми перебуваємо на порозі знижкових "чорних п’ятниць", різдвяно-новорічних свят, що позитивно позначиться на балансі попиту та пропозиції. Адже частина громадян купуватиме валюту, а частина громадян витрачатиме валюту, обмінюючи її на гривню задля здійснення запланованих покупок,

– наголошує банкір.

Лєсовий уточнює, що реклама про наближення свят спонукатиме громадян уже зараз здійснювати покупки і це також може вплинути на валютний ринок у листопаді.

Зверніть увагу! Лєсовий вважає, що навряд чи результати виборів у США суттєво позначаться на курсі пари долар та гривні. Водночас від того, хто стане президентом може залежати співвідношення пари долара та євро.

Яким буде курс валют в середині листопада

Коридори валютних коливань: 41,2 – 41,7 гривні за долар та 45 – 47 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,8 гривні за долар та 44 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

41,2 – 41,7 гривні за долар та 45 – 47 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,8 гривні за долар та 44 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку: 0,3 – 0,5 гривні.

Зауважте! Середні курсові відхилення протягом тижня не перевищать 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.