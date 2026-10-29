Пенсія для III групи інвалідності: які суми нарахують у листопаді

Осінній період є важливим щодо нарахувань соціальних виплат для українців. Правила розрахунку залежать від низки індивідуальних факторів.

Чи зміниться пенсія для III групи інвалідності у листопаді

У жовтні 2026 року стандартна пенсія для осіб з інвалідністю III групи становить 50% від пенсії за віком, про що пояснюють у Пенсійному фонді України.

Згідно з урядовими постановами, якщо людина не працює і не має доходу, з якого сплачується ЄСВ, держава гарантує їй мінімальну виплату. У такому разі щомісячна доплата підтягує загальний розмір пенсії до 3 406 гривень.

Зауважте! Важливо розуміти, що це не фіксована ставка, а саме гарантований мінімум для тих, чия розрахована пенсія виявилася меншою.

Для осіб, чия інвалідність пов'язана з війною або ліквідацією аварії на ЧАЕС, діють зовсім інші фінансові правила.

Мінімальна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи становить 10 625 гривень.

Для військовослужбовців ця сума коливається від 6 761 до 7 100 гривень, а для постраждалих від Чорнобильської катастрофи мінімум зафіксовано на рівні 6 813 гривень.

Водночас пенсія для III групи інвалідності у листопаді не зміниться. Річ у тім, що щорічна індексація виплат відбувається весною. І наступна запланована у березні 2027 року.

Нагадаємо, що збільшення розміру пенсій не передбачено для осіб будь-якої групи інвалідності. Зокрема, представники I групи теж не отримують масового підвищення.