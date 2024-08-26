Українці будуть пізніше виходити на пенсію: з чим це пов'язано
26 серпня 2024, 17:25Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Час виходу на заслужений відпочинок залежить від кількості набутого стажу.
Чи підвищать пенсійний вік
Цьогоріч пенсійний вік не підвищать. За словами міністерки Оксани Жолнович, завданням Мінсоцполітики зараз є перетворення пенсіонерів на цінний ресурс для роботодавців.
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Людина у 65 років – це не дідусь із сивою бородою. Це ще дуже активна особистість, яка хоче бути затребуваною в суспільстві, має гарні можливості робити внесок в економіку і чудовий досвід. Враховуючи ці обставини, нам потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи, і щоб роботодавці також розглядали їх як цінний ресурс.
Хто може вийти на пенсію у 2024 році
Цьогоріч піти на заслужений відпочинок можуть громадяни, які набули таку кількість стажу:
- вийти на пенсію у 60 років може особа, що набула мінімум 31 рік стажу;
- у 63 роки – 21 рік;
- у 65 років – 15 років.
Зверніть увагу! Протягом наступних декількох років мінімуми встановлені для 60 та 63 років будуть зростати.