Відбулося зростання: яка середня пенсія в Україні зараз
1 серпня 2024, 08:00Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
У 2024 році пенсії більшості українців зросли. Цьому сприяло проведення індексації, перерахунків та нарахування різного роду доплат.
Які пенсії отримують українці зараз
Зараз в Україні проживає понад 10 мільйонів пенсіонерів. В середньому вони отримують 5 816,62 гривні.
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Більшість українців – 26,14% отримують пенсію менш як 3 тисячі гривень. Інші пенсіонери, станом на 1 липня, мають такі виплати:
- від 3 001 до 4 000 гривень мають виплати 17,32% осіб, для порівняння, у 2023 році такі виплати мали 21,26% пенсіонерів;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59% – торік таку пенсію мали 15,02% пенсіонерів;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47% – у 2023 році такі пенсії отримували 23,24%.