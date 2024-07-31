Як самостійно порахувати пенсію

Щоб вирахувати майбутню пенсію, потрібно перемножити три показники: розмір середньої заробітної плати, коефіцієнт зарплати застрахованої особи та коефіцієнт трудового стажу.

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Показники для розрахунку пенсії:

Показник середньої заробітної плати – це середній заробіток, з якого сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Коефіцієнт зарплати застрахованої особи – це сума відношень заробітної плати відповідного місяця до середньої заробітної плати по Україні. Щоб визначити місячний коефіцієнт заробітної плати, потрібно поділити розмір зарплати особи в поточному місяці на середню зарплату в Україні за цей же місяць.

Коефіцієнт страхового стажу – загальну кількість місяців трудового стажу потрібно помножити на розрахункове значення одного року страхового стажу (0,01) та поділити на 12. Тобто роки стажу потрібно помножити на 0,01.

Скористатися пенсійним калькулятором

Якщо ви не хочете рахувати майбутню пенсію вручну, можна скористатися "Пенсійним калькулятором". Для цього необхідно зареєструватися на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

Зауважте! Після реєстрації користувач отримає інформацію з Реєстру застрахованих осіб щодо своїх персональних даних (ПІБ, дата народження, стать) та даних про трудову діяльність.

За допомогою калькулятора можна визначити умови розрахунку пенсії, зокрема:

Обрати алгоритм розрахунку – за введеними даними або з урахуванням стажу, який буде набуто на дату настання пенсійного віку.

Актуалізація даних трудової діяльності – доповнити періоди трудової діяльності із зазначенням заробітної плати та редагувати суми щомісячного заробітку (за потребою).

Виконання розрахунку пенсії (натиснути кнопку "Зберегти та розрахувати").

Результати розрахунку: