Які пенсії отримують українці зараз

Зараз в Україні проживає понад 10 мільйонів пенсіонерів. В середньому вони отримують 5 816,62 гривні.

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Більшість українців – 26,14% отримують пенсію менш як 3 тисячі гривень. Інші пенсіонери, станом на 1 липня, мають такі виплати:

від 3 001 до 4 000 гривень мають виплати 17,32% осіб, для порівняння, у 2023 році такі виплати мали 21,26% пенсіонерів;

мають виплати 17,32% осіб, для порівняння, у 2023 році такі виплати мали 21,26% пенсіонерів; від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59% – торік таку пенсію мали 15,02% пенсіонерів;

– 18,59% – торік таку пенсію мали 15,02% пенсіонерів; від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47% – у 2023 році такі пенсії отримували 23,24%.

Зверніть увагу! Середня пенсійна виплата працюючих пенсіонерів також зазнала змін. Зараз вона складає – 6 216,20 гривні. Загалом в Україні проживає 2,7 мільйона працюючих пенсіонерів.