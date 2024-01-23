Тарифи на комунальні послуги в Україні: зміни з 1 лютого та прогнози

23 січня 2024, 13:53
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Джерело:

НКРЕКП

До квітня 2024 року в Україні не планують збільшувати тарифи на комунальні послуги, включаючи електроенергію, газ та воду для побутових споживачів. Втім, деякі споживачі почнуть платити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках.

Що буде з тарифами

 У лютому ціни на газ, опалення та гарячу воду залишаться без змін до середини квітня. Вартість електроенергії для населення залишиться на рівні 2,64 гривень за кіловат-годину, втім, зміниться для малих непобутових споживачів з 1 лютого.

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Для цих споживачів ціна на електроенергію змінюється щомісяця згідно з рішенням НКРЕКП. Розрахунок ціни базується на методиці НКРЕКП і включає в себе наступні складові:

  • Вартість купівлі електроенергії на оптовому ринку;
  • Тариф за послуги оператора системи розподілу;
  • Тариф за послуги оператора системи передачі;
  • Тариф за послуги постачальника універсальної послуги.

Зміни у тарифах на газ:

Для клієнтів Нафтогазу тариф на газ залишається на рівні 7,96 гривень за кубометр. Ціни від інших постачальників коливаються від 7,7 до 9,90 гривень за кубометр.

Зауважте! У лютому деякі споживачі почнуть платити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Зокрема, середній платіж у Київській області складе 320 гривень. Втім, у кожному будинку ця плата індивідуальна й залежить від кількості квартир і технічних особливостей мереж.

Тарифи на воду залишаться незмінними. Раніше плановане підвищення на 32% було скасовано.

Прогнози на 2024 рік

  • За прогнозами НКРЕКП, можливе підвищення тарифу на світло на 15%, до трьох гривень за кіловат-годину.
  • Експерти передбачають, що вартість електроенергії може зрости на 50%.
  • Прогнозується зростання тарифів на газ до 11-13 гривень за кубометр, а потім до 15 гривень.
  • Очікується зростання цін на тепло та гарячу воду на 30-50% та на холодну воду на 50%.
  • Зміни тарифів можуть відбутися не раніше травня-червня 2024 року.
Автор: Дарія Подвишенна