Тарифи на комунальні послуги в Україні: зміни з 1 лютого та прогнози
Джерело:НКРЕКП
До квітня 2024 року в Україні не планують збільшувати тарифи на комунальні послуги, включаючи електроенергію, газ та воду для побутових споживачів. Втім, деякі споживачі почнуть платити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках.
Що буде з тарифами
У лютому ціни на газ, опалення та гарячу воду залишаться без змін до середини квітня. Вартість електроенергії для населення залишиться на рівні 2,64 гривень за кіловат-годину, втім, зміниться для малих непобутових споживачів з 1 лютого.
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Для цих споживачів ціна на електроенергію змінюється щомісяця згідно з рішенням НКРЕКП. Розрахунок ціни базується на методиці НКРЕКП і включає в себе наступні складові:
- Вартість купівлі електроенергії на оптовому ринку;
- Тариф за послуги оператора системи розподілу;
- Тариф за послуги оператора системи передачі;
- Тариф за послуги постачальника універсальної послуги.
Зміни у тарифах на газ:
Для клієнтів Нафтогазу тариф на газ залишається на рівні 7,96 гривень за кубометр. Ціни від інших постачальників коливаються від 7,7 до 9,90 гривень за кубометр.
Тарифи на воду залишаться незмінними. Раніше плановане підвищення на 32% було скасовано.
Прогнози на 2024 рік
- За прогнозами НКРЕКП, можливе підвищення тарифу на світло на 15%, до трьох гривень за кіловат-годину.
- Експерти передбачають, що вартість електроенергії може зрости на 50%.
- Прогнозується зростання тарифів на газ до 11-13 гривень за кубометр, а потім до 15 гривень.
- Очікується зростання цін на тепло та гарячу воду на 30-50% та на холодну воду на 50%.
- Зміни тарифів можуть відбутися не раніше травня-червня 2024 року.