Что будет с тарифами
В феврале цены на газ, отопление и горячую воду останутся без изменений до середины апреля. Стоимость электроэнергии для населения останется на уровне 2,64 гривен за киловатт-час, однако изменится для малых небытовых потребителей с 1 февраля.
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Для этих потребителей цена на электроэнергию изменяется ежемесячно согласно решению НКРЭКУ. Расчет цены базируется на методике НКРЭКУ и включает в себя следующие составляющие:
- Стоимость покупки электроэнергии на оптовом рынке;
- тариф за услуги оператора системы распределения;
- тариф за услуги оператора системы передачи;
- Тариф за услуги поставщика универсальных услуг.
Изменения в тарифах на газ:
Для клиентов "Нафтогаза" тариф на газ остается на уровне 7,96 гривен за кубометр. Цены других поставщиков колеблются от 7,7 до 9,90 гривен за кубометр.
Тарифы на воду останутся неизменными. Ранее запланированное повышение на 32% было отменено.
Прогнозы на 2024 год
- По прогнозам НКРЭКУ, возможно повышение тарифа на свет на 15%, до трех гривен за киловатт-час.
- Эксперты предполагают, что стоимость электроэнергии может возрасти на 50%.
- Прогнозируется рост тарифов на газ до 11-13 гривен за кубометр, а затем до 15 гривен.
- Ожидается рост цен на тепло и горячую воду на 30-50% и холодную воду на 50%.
- Изменение тарифов может произойти не ранее мая-июня 2024 года.