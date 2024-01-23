Что будет с тарифами

В феврале цены на газ, отопление и горячую воду останутся без изменений до середины апреля. Стоимость электроэнергии для населения останется на уровне 2,64 гривен за киловатт-час, однако изменится для малых небытовых потребителей с 1 февраля.

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Для этих потребителей цена на электроэнергию изменяется ежемесячно согласно решению НКРЭКУ. Расчет цены базируется на методике НКРЭКУ и включает в себя следующие составляющие:

Стоимость покупки электроэнергии на оптовом рынке;

тариф за услуги оператора системы распределения;

тариф за услуги оператора системы передачи;

Тариф за услуги поставщика универсальных услуг.

Изменения в тарифах на газ:

Для клиентов "Нафтогаза" тариф на газ остается на уровне 7,96 гривен за кубометр. Цены других поставщиков колеблются от 7,7 до 9,90 гривен за кубометр.

Заметьте ! В феврале некоторые потребители начнут платить за обслуживание внутридомовых газовых сетей. В частности, средний платеж в Киевской области составит 320 грн. Впрочем, в каждом доме эта плата индивидуальна и зависит от количества квартир и технических особенностей сетей.

Тарифы на воду останутся неизменными. Ранее запланированное повышение на 32% было отменено.

Прогнозы на 2024 год