Сколько теперь придется платить

Причина в том, что размер нового платежа будет зависеть от объема использования вами синего горючего в течение прошлого газового года. Именно это отразится на суммах в новых платежках.

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Теперь тариф составляет от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр. Однако стоимость зависит от области, где вы проживаете.

Формула расчета следующая: тарифы облгаза*(кубы за период с 1 октября по 30 сентября 2023)/12 = ежемесячная плата за доставку.

Заметьте! Там, где проживает множество людей – тариф будет меньше. Ведь расходы на содержание газовой инфраструктуры делят на большое количество потребителей.

В то же время, потребителям советуют учесть и то, что в Украине с января ввели так называемую третью платежку за газ. Теперь придется платить и за обслуживание внутридомовых сетей.

Что известно о третьей платежке за газ

Напомним, 5 декабря этого года НКРЭКУ утвердила Типовой договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах и отрегулировала Кодекс газораспределительных систем.

В связи с этим операторы газовых сетей вскоре должны сделать две вещи:

привести действующие договоры на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома в соответствии с Типовым договором;

проинформировать совладельцев многоквартирных домов о заключении договора по форме Типового договора, разместив информацию об этом в счетах на оплату услуг по доставке газа.

Какой сейчас тариф на газ

Относительно текущих тарифов на газ в Украине провайдером последней надежды является НАК "Нафтогаз", обслуживающий более 98% украинских потребителей газа. Ежемесячный тариф на газ установлен на уровне 7,96 гривны за кубометр.