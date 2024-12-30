Транспортування газу подорожчає: які наслідки це матиме для споживачів

Зростання тарифів на транспортування газу в Україні в 4,5 рази загрожує енергетичній безпеці та економіці країни. Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

Наслідки здорожчання газу

З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази, повідомляє 24 Канал з посиланням на Артема Петренка.

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Очікується суттєве підвищення тарифів, що призведе до здорожчання газу, що вплине на промисловість та економіку в цілому.

Хоча для населення зберігається мораторій на підвищення цін, комерційний сектор відчує збільшення витрат, що може призвести до здорожчання товарів і послуг.

Цікаво! Це також матиме негативні наслідки для видобувного сектору, зокрема для державних компаній.

Як зростання тарифів вплине на державні компанії

Петренко зазначив, що підвищення тарифів на транспортування газу призведе до зменшення оборотних коштів у компаній, особливо в державних, таких як "Укргазвидобування".

Важливо! Вони будуть змушені більше платити за послуги газотранспортної системи, що обмежить їхні інвестиції в галузь.

Це може негативно вплинути на енергетичну безпеку та бюджетні надходження, оскільки зниження видобутку зменшить ренту та відрахування до державного і місцевих бюджетів.

Зауважте! Представники Європейської Бізнес Асоціації також наголосили на відсутності прозорості в процесі встановлення тарифів і попередили про негативні наслідки для галузі.

Підняття тарифів на газ

У 2024 році 85% доходу Оператора ГТС України надходить від транспортування газу російського походження, тоді як лише 15% становить дохід від внутрішніх замовників.

Генеральний директор Оператора ГТС Дмитро Липпа на засіданні 30 грудня зазначив, що для повної компенсації підвищення тарифу недостатньо, але компанія розуміє потребу у зважених рішеннях для економіки України.

Цікаво! Оператор ГТС вжив усіх заходів для зниження витрат, зокрема закриваються та консервуються компресорні станції, оптимізується чисельність персоналу та витрати.

Згідно з рішенням НКРЕКП, тариф на транспортування природного газу зросте з 124,16 до 501,97 гривні за 1 000 кубометр, що становить майже 305% підвищення.