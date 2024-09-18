Яким пенсіонерам підвищать пенсії восени 2024

Пенсії можуть зростати через різні причини. Наприклад, через індексування, перерахунок виплат чи нарахування спеціальної надбавки.

Чому зростуть пенсії восени

Восени нових індексацій та перерахунків пенсій незаплановано. Однак, частина пенсіонерів усе ж матиме підвищення виплат, повідомляє ПФУ.

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Пенсії зростуть завдяки спеціальній надбавці за віком. На неї мають право пенсіонери, які:

сягнули віку 70 років;

мають загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні;

отримують пенсію за віком.

Розмір такої надбавки визначається залежно від віку. Зараз виплати пенсіонерів які мають право на таке підвищення, можуть зрости так:

надбавка 300 гривень надається особам від 70 до 74 років включно;

надається особам від 70 до 74 років включно; 456 гривень можуть отримати громадяни від 75 до 79 років включно;

можуть отримати громадяни від 75 до 79 років включно; 570 гривень надається особам старше 80 років.

Зверніть увагу! Надбавка за віком надається автоматично, тобто вона додається до основного розміру пенсії.