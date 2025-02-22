Яку пенсію матиме чоловік із зарплатою у 25 тисяч гривень

Страховий стаж і заробітна плата впливають на розмір пенсійних виплат в Україні. Для розрахунку майбутньої пенсії пожна скористатися пенсійним калькулятором.

Яка пенсія буде при зарплаті 25 тисяч гривень

Що вища зарплатня, то більшим буде розмір пенсії, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році чоловік з місячною зарплатою 25 тисяч гривень та 32 роками страхового стажу може розраховувати на пенсію в розмірі 8 764 гривні.

Цей розмір пенсії визначений для осіб, які виходять на пенсію за загальними умовами. Для пільгових категорій населення, як-от ветерани війни, діти війни, почесні донори, або особи з особливими заслугами перед країною, пенсія буде відрізнятися.

Яка пенсія при зарплаті 25 тисяч гривень / Скриншот з сайту ПФУ

Цікаво! Жінка, яка має аналогічну зарплатню й аналогічну кількість стажу, при виході на пенсію в 60 років матиме трішки більшу пенсію – 8 800 гривень.