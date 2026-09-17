Зарплата у 32 тисячі гривень: яку пенсію призначить держава у 2026 році

Формула розрахунку майбутніх виплат для українців містить кілька ключових змінних, де один показник відіграє вирішальну роль. Саме від нього залежить, чи доведеться рахувати копійки на заслуженому відпочинку, чи вдасться забезпечити собі гідний рівень життя.

Що впливає на розмір пенсійних виплат?

Головним фактором, який формує вашу майбутню пенсію, є розмір офіційної заробітної плати, з якої сплачуються внески. Наприклад, якщо ваш щомісячний дохід становить близько 32 тисяч гривень, ви можете розраховувати на досить солідну суму від держави.

За офіційними даними Держстату, номінальна середня зарплата штатного працівника в Україні зараз становить 32 243 гривні. Якщо жінка отримувала такий офіційний дохід, накопичила 33 роки страхового стажу та досягла 60-річного віку, Пенсійний фонд нарахує їй виплату у розмірі 11 710 гривень.

Довідково! Сама формула розрахунку виглядає так: заробітна плата множиться на коефіцієнт стажу. Щоб дізнатися свій коефіцієнт, потрібно кількість відпрацьованих років помножити на оцінку одного року стажу та поділити на 12 місяців. Громадяни також можуть самостійно визначити орієнтовну суму майбутньої виплати завдяки спеціальному пенсійному калькулятору на порталі ПФУ.

Які вимоги до стажу діють у 2026 році?

Правила виходу на пенсію щороку стають жорсткішими, адже до нормативу додається по одному року. У 2026 році, щоб попрощатися з роботою у 60 років, українцям необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Якщо цих років не вистачає, доведеться чекати до 63 років – для цього потрібно мати 23 роки стажу. Під час виходу на заслужений відпочинок у 65 років вимоги найм'якші: необхідні лише 15 років офіційної роботи.

Чи можуть пенсіонери отримати доплати?

Варто пам'ятати, що базова розрахункова сума – це ще не межа, адже українська пенсійна система передбачає низку бонусів за минулі заслуги. Зокрема, пенсіонери, які працювали довше за встановлену норму (понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок), мають право на щомісячну надбавку.

За кожен повний рік "зайвого" стажу пенсія збільшується на 1%, але не більше ніж на 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, тому кожен додатковий рік принесе до вашого гаманця 25,95 гривні.

Тобто за 10 років понаднормової роботи ви отримаєте майже 260 гривень доплати. Як ми писали раніше, експерти радять не зволікати з оформленням та ретельно перевіряти свою трудову книжку, адже закон дає рівно 90 днів після дня народження для подачі заяви.