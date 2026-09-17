Что влияет на размер пенсионных выплат?

Главным фактором, определяющим размер вашей будущей пенсии, является размер официальной заработной платы, с которой уплачиваются взносы. Например, если ваш ежемесячный доход составляет около 32 тысяч гривен, вы можете рассчитывать на довольно солидную сумму от государства.

По официальным данным Госстата, номинальная средняя зарплата штатного работника в Украине сейчас составляет 32 243 гривны. Если женщина получала такой официальный доход, накопила 33 года страхового стажа и достигла 60-летнего возраста, Пенсионный фонд начислит ей выплату в размере 11 710 гривен.

Справочно! Сама формула расчета выглядит так: заработная плата умножается на коэффициент стажа. Чтобы узнать свой коэффициент, нужно количество отработанных лет умножить на оценку одного года стажа и разделить на 12 месяцев. Граждане также могут самостоятельно определить ориентировочную сумму будущей выплаты с помощью специального пенсионного калькулятора на портале ПФУ.

Какие требования к стажу действуют в 2026 году?

Правила выхода на пенсию с каждым годом становятся все более строгими, ведь к нормативу добавляется по одному году. В 2026 году, чтобы уйти на пенсию в 60 лет, украинцам необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Если этих лет не хватает, придется ждать до 63 лет – для этого нужно иметь 23 года стажа. При выходе на заслуженный отдых в 65 лет требования самые мягкие: необходимо всего 15 лет официальной работы.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Могут ли пенсионеры получить доплаты?

Стоит помнить, что базовая расчетная сумма – это еще не предел, ведь украинская пенсионная система предусматривает ряд бонусов за прошлые заслуги. В частности, пенсионеры, проработавшие дольше установленной нормы (более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), имеют право на ежемесячную надбавку.

За каждый полный год "лишнего" стажа пенсия увеличивается на 1%, но не более чем на 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен, поэтому каждый дополнительный год принесет в ваш кошелек 25,95 гривен.

То есть за 10 лет сверхнормативной работы вы получите почти 260 гривен доплаты. Как мы писали ранее, эксперты советуют не откладывать оформление и тщательно проверять свою трудовую книжку, ведь закон дает ровно 90 дней после дня рождения для подачи заявления.