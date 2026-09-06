Какой будет пенсия при зарплате в 20 тысяч гривен?

Оформить пенсию по возрасту в 2026 году можно только при наличии 33 лет страхового стажа для 60-летних граждан.

То есть, если у вас была официальная зарплата в размере 20 000 гривен в течение всего этого времени, то вы сможете претендовать на ежемесячную выплату в размере 7 230 гривен, о чем можно узнать на сайте Пенсионного фонда Украины.

Окончательный размер рассчитывается по специальной формуле, где заработок умножается на коэффициент отработанных лет.

Важно! Пенсионный фонд рассчитывает выплату по формуле П = Зп × Кс, где Зп – заработная плата, учитываемая при расчете пенсии, а Кс – коэффициент страхового стажа. То есть сама по себе зарплата в 20 тысяч гривен еще не означает, что пенсия составит определенную фиксированную сумму

Кому предусмотрены дополнительные выплаты к основной сумме?

Государство поощряет тех, кто проработал дольше установленной нормы. Право на доплату за сверхнормативный стаж возникает у мужчин, отработавших более 35 лет, и у женщин со стажем более 30 лет.

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Размер такой надбавки составляет 1% от пенсии за каждый дополнительный год, но не может превышать 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Поскольку в 2026 году этот минимум составляет 2 595 гривен, доплата за каждый "лишний" год будет равна 25,95 гривны.

Соответственно, если вы переработали 10 лет сверх нормы, ваш кошелек ежемесячно будет пополняться на дополнительные 259 гривен.

Какие правила действовали ранее и что делать, если стажа не хватает?

Требования к будущим пенсионерам с каждым годом становятся все более жесткими в рамках переходного периода пенсионной реформы. Если к 60 годам вы не накопили 33 года стажа, выход на заслуженный отдых придется отложить.

Как мы писали ранее, в 63 года пенсию назначат при наличии от 23 лет стажа, а в 65 лет хватит и 15 лет.

Также крайне важно не пропустить крайний срок подачи документов. Закон дает ровно 90 дней после 60-летия, чтобы обратиться в ПФУ. Если подать заявление позже, выплаты начнут начисляться только с даты обращения, и деньги за предыдущие месяцы будут навсегда утрачены для вашего бюджета.