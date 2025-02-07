Які виплати та пільги доступні пенсіонерам у 2025 році

У 2025 році для українських пенсіонерів передбачено кілька видів соціальної допомоги. Серед основних джерел підтримки – міжнародні виплати, пенсійні доплати та різні надбавки.

Види допомоги для пенсіонерів у 2025 році

Пенсіонери, які проживають у районах бойових дій і мають пенсію менш ніж 3 250 гривень, можуть отримати фінансову допомогу від ООН, передає 24 Канал.

Читайте також Від чого залежить пенсія за інвалідністю та який її мінімальний розмір

Крім того, додаткові виплати призначають самотнім пенсіонерам, яким виповнилося 80 років.

Також діятиме соціальна пенсія для осіб без необхідного страхового стажу. Її розмір залежатиме від різниці між прожитковим мінімумом і середнім доходом родини.

Умови виходу на пенсію в Україні:

у 60 років – за наявності мінімум 31 року страхового стажу;

у 63 роки – якщо є не менше 21 року стажу;

у 65 років – за умови стажу від 15 років.

Важливо! За стажу менше ніж 15 років призначається лише соціальна пенсія.

Пільги для пенсіонерів у 2025 році

Пенсіонери також мають право на низку пільг, зокрема, юридичних, медичних, транспортних та житлових.

Пільговий та безкоштовний проїзд

Багато пенсіонерів мають право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті, такому як трамваї, тролейбуси, автобуси та метро (залежно від рішення місцевих органів влади). Також передбачено пільги на проїзд у приміських електричках. У деяких регіонах можна оформити спеціальні транспортні картки для безоплатного користування громадським транспортом.

Безкоштовна юридична допомога

Пенсіонери можуть отримати безоплатну правову допомогу в державних центрах. Це стосується консультацій із правових питань, складання документів, допомоги в оформленні спадщини, захисту прав споживачів чи вирішення спорів із державними органами.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг

Для деяких категорій пенсіонерів передбачено часткове або повне звільнення від оплати за житлово-комунальні послуги. Зокрема, це стосується ветеранів праці, учасників бойових дій, пенсіонерів з особливими заслугами перед Україною, а також жителів сільської місцевості, які працювали в певних галузях (освіта, медицина, культура).

Субсидії на оплату комунальних послуг

Пенсіонери з невисокими доходами можуть оформити субсидію, що допоможе покрити частину витрат на оплату житла, газу, електроенергії та водопостачання. Заяву на субсидію можна подати онлайн або через ЦНАП.

Адресна допомога та підтримка від міжнародних організацій

Пенсіонери, які постраждали від наслідків війни або проживають у зонах бойових дій, можуть отримати фінансову підтримку від міжнародних організацій, таких як ООН, Червоний Хрест та інші гуманітарні місії.

Медичні пільги та програма "Доступні ліки"

Пенсіонери можуть скористатися програмою "Доступні ліки", яка дозволяє отримувати деякі ліки безкоштовно або зі значною знижкою. Також для літніх людей передбачено пільги на лікування у санаторіях і профілакторіях.

Зауважте! Пільги можуть відрізнятися залежно від регіону, тому важливо уточнювати інформацію у місцевих органах соцзахисту. Для оформлення більшості пільг потрібні підтвердні документи: посвідчення пенсіонера, довідка про доходи, документи, що підтверджують право на пільгу.

Підтримка ВПО

У 2025 році Міністерство соціальної політики України продовжує надавати соціальну допомогу для ВПО, серед яких є і пенсіонери.

ВПО у 2025 році можуть отримувати:

2 000 гривень на одну особу;

на одну особу; 3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Ця допомога спрямована на забезпечення базових потреб переміщених осіб, зокрема на харчування, проживання та медичні витрати.

Важливо! Міністерство працює над розробкою та впровадженням нових, більш ефективних механізмів підтримки для внутрішньо переміщених осіб, щоб зробити допомогу більш доступною та універсальною для різних груп.