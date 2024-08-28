Як отримати готівку з карти Monobank без банкомата
Українці мають змогу отримувати готівку з карти навіть без використання банкомата. Для цього потрібно звернутись у певні магазини, аптеки чи навіть на АЗС.
У яких банках можна знімати кошти
Monobank це банк без відділень та банкоматів. Відповідно, зняти кошти можна у партнерів фінансової установи.
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Гроші з карти Monobank можна знімати в банкоматах Універсал Банку, Укргазбанку та А-Банку. Також для цього можна скористатись терміналами, такими як City24.
Комісія на зняття може бути різною:
- 0,9% – за власні кошти;
- 4% – кредитні.
Зверніть увагу! Максимальна сума зняття за день складає 100 тисяч гривень. Однак, банки можуть самостійно встановити іншу межу обмежень.
Як ще можна отримати готівку
Українці можуть замовити готівку у касах банків-партнерів Monobank. Комісії при такій операції немає.
Які суми можна замовляти у партнерів:
- Універсал банк: від 100 000 гривень, від 1 000 доларів або євро;
- А-банк: від 10 000 гривень, від 100 доларів євро або доларів;
- Укргазбанк: від 10 000 гривень, від 100 доларів.