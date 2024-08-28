Як отримати готівку з карти Monobank без банкомата

Українці мають змогу отримувати готівку з карти навіть без використання банкомата. Для цього потрібно звернутись у певні магазини, аптеки чи навіть на АЗС.

У яких банках можна знімати кошти

Monobank це банк без відділень та банкоматів. Відповідно, зняти кошти можна у партнерів фінансової установи.

Читайте також Зміни на валютному ринку: чи сягне євро 47 на початку осені

Гроші з карти Monobank можна знімати в банкоматах Універсал Банку, Укргазбанку та А-Банку. Також для цього можна скористатись терміналами, такими як City24.

Комісія на зняття може бути різною:

0,9% – за власні кошти;

4% – кредитні.

Зверніть увагу! Максимальна сума зняття за день складає 100 тисяч гривень. Однак, банки можуть самостійно встановити іншу межу обмежень.

Як ще можна отримати готівку

Українці можуть замовити готівку у касах банків-партнерів Monobank. Комісії при такій операції немає.

Які суми можна замовляти у партнерів: