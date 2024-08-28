Які тенденції панують на валютному ринку

Банкір Тарас Лєсовий у своєму коментарі 24 Каналу уточнив, що в кінці серпня триватиме період пристосування ринку до нових курсових реалій. При цьому, будь-які зміни будуть незначними та прогнозованими.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Важливо підкреслити, що поступові зміни на валютному ринку вже трансформувалися в нові "коридори" допустимих змін: як і в попередній тиждень основні коливання американського долара відбуватимуться в межах 41 – 41,7 гривень за долар на міжбанку та 41 – 42 гривень за долар на готівковому ринку з ймовірним досить повільним зміщенням нижньої межі коридорів.

Лєсовий уточнює, що девальвація гривні за підсумками серпня може скласти до 1,2 – 1,4%. Курсові показники за цей період змінились так:

станом на 1 серпня офіційний курс складав 41 гривня за долар;

на 1 вересня – 41,4 – 41,6 гривні.

Яким буде курс валют

Коридори валютних змін очікуються незначні. На міжбанку у цей період вони будуть такі:

долар – 41 – 41,7 гривні;

євро – 43 – 45,5 гривень.

На готівковому ринку:

долар буде 41 – 42 гривні;

євро – 43,5 – 46,5 гривень.

Поточні курсові коливання складатимуть у цей період:

на міжбанку: до 0,2 – 0,3 гривні;

у комбанках: до 0,3 – 0,5 гривні;

в обмінних пунктах: до 0,5 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу зміниться так:

на міжбанку: до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро;

у комерційних банках: до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро;

в обмінних пунктах: до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

Водночас різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку сягатиме 0,3 – 0,5 гривні. А от середні курсові відхилення не перевищать 2%.