Як зміниться військовий збір у вересні

Відповідно до доопрацьованого урядового законопроєкту про підвищення податків, який опублікував нардеп Ярослав Железняк, ставки військового збору підвищать для фізичних осіб та ФОПів.

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Військовий збір для фізичних осіб зросте з 1,5 до 5%,

Військовий збір для ФОП 1 та 2 груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати,

Для 3 групи єдиного податку військовий збір у розмірі 1% та щомісячних авансових внесків для АЗС.

Ярослав Железняк Перший заступник Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики З нового, що додали: ⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік, ⁠підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% та ⁠щомісячну звітність по ПДФО.

Зверніть увагу! Оновлений законопроєкт незабаром виноситимуть на Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. А у перші тижня вересня – у Верховну Раду.