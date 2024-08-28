Как изменится военный сбор в сентябре

Согласно доработанному правительственному законопроекту о повышении налогов, который опубликовал нардеп Ярослав Железняк, ставки военного сбора повысят для физических лиц и ФЛП.

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Военный сбор для физических лиц вырастет с 1,5 до 5%,

Военный сбор для ФЛП 1 и 2 групп в размере 10% от минимальной зарплаты,

Для 3 группы единого налога военный сбор в размере 1% и ежемесячных авансовых взносов для АЗС.

Ярослав Железняк Первый заместитель Председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Из нового, что добавили: установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год, повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25% и ежемесячную отчетность по НДФЛ.

Обратите внимание! Обновленный законопроект вскоре будут выносить на Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. А в первые недели сентября – в Верховную Раду.