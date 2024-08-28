В каких банках можно снимать средства

Monobank это банк без отделений и банкоматов. Соответственно, снять средства можно у партнеров финансового учреждения.

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Деньги с карты Monobank можно снимать в банкоматах Универсал Банка, Укргазбанка и А-Банка. Также для этого можно воспользоваться терминалами, такими как City24.

Комиссия на снятие может быть разной:

0,9% – за собственные средства;

4% – кредитные.

Обратите внимание! Максимальная сумма снятия за день составляет 100 тысяч гривен. Однако, банки могут самостоятельно установить другой предел ограничений.

Как еще можно получить наличные деньги

Украинцы могут заказать наличные в кассах банков-партнеров Monobank. Комиссии при такой операции нет.

Какие суммы можно заказывать у партнеров: