В каких банках можно снимать средства

Monobank это банк без отделений и банкоматов. Соответственно, снять средства можно у партнеров финансового учреждения.

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Деньги с карты Monobank можно снимать в банкоматах Универсал Банка, Укргазбанка и А-Банка. Также для этого можно воспользоваться терминалами, такими как City24.

Комиссия на снятие может быть разной:

  • 0,9% – за собственные средства;
  • 4% – кредитные.

Обратите внимание! Максимальная сумма снятия за день составляет 100 тысяч гривен. Однако, банки могут самостоятельно установить другой предел ограничений.

Как еще можно получить наличные деньги

Украинцы могут заказать наличные в кассах банков-партнеров Monobank. Комиссии при такой операции нет.

Какие суммы можно заказывать у партнеров:

  • Универсал банк: от 100 000 гривен, от 1 000 долларов или евро;
  • А-банк: от 10 000 гривен, от 100 долларов евро или долларов;
  • Укргазбанк: от 10 000 гривен, от 100 долларов.