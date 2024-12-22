Скільки отримує ветеран війни у Афганістані зараз

Пенсія ветеранів війни в Афганістані розраховується за загальною формулою. Однак, мінімуми встановлені для цих осіб дещо відрізняються.

Які виплати у ветеранів Афганістану зараз

Громадяни, що отримали офіційний статус ветерана війни в Афганістані мають право на різноманітні надбавки та компенсаційні виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Пенсії ветеранів Афганістану розраховуються так само як і за віком. Тобто, враховується офіційний дохід і стаж.

Зверніть увагу! Мінімальна пенсійна виплата для таких осіб зараз – 4 958 гривень.

Які пенсії по інвалідності мають ветерани Афганістану

З пенсіями по інвалідності ситуація дещо інша. Мінімальна виплата у цьому випадку залежить від призначеної для особи групи. Зараз ці показники такі: