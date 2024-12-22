Скільки отримує ветеран війни у Афганістані зараз
Пенсія ветеранів війни в Афганістані розраховується за загальною формулою. Однак, мінімуми встановлені для цих осіб дещо відрізняються.
Які виплати у ветеранів Афганістану зараз
Громадяни, що отримали офіційний статус ветерана війни в Афганістані мають право на різноманітні надбавки та компенсаційні виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
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Пенсії ветеранів Афганістану розраховуються так само як і за віком. Тобто, враховується офіційний дохід і стаж.
Зверніть увагу! Мінімальна пенсійна виплата для таких осіб зараз – 4 958 гривень.
Які пенсії по інвалідності мають ветерани Афганістану
З пенсіями по інвалідності ситуація дещо інша. Мінімальна виплата у цьому випадку залежить від призначеної для особи групи. Зараз ці показники такі:
- ветерани війни в Афганістані з І групою інвалідності мають отримувати виплату мінімум 15 347 гривень;
- з ІІ групою інвалідності – 12 396 гривень;
- з ІІІ групою інвалідності – 8 500 гривень.