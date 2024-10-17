Завдяки акцизному податку у бюджет надійшло понад 13 мільярдів гривень

До загального фонду державного бюджету за вересень надійшло 13,4 мільярда гривень акцизного податку. Це значення на 2,7% більше за аналогічний період торік.

Як вдалося збільшити суму акцизного податку

Як повідомляє ДПС, загальна сума акцизного податку була збільшена через додаткові надходження. Зокрема, через виготовлення та ввезення тютюнових виробів.

Читайте також Переселенці можуть отримати компенсацію за теплопостачання: хто має право на таку допомогу

У вересні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 13,4 мільярда гривень,

– повідомляє ДПС.

"Перевищили план" по акцизному податку від таких товарів (продукції):

для тютюнових виробів доведене завдання складало 9,37 мільярда гривень, його перевищили на 1,1 мільярда гривень, тобто план виконано на 111,8%;

для електричної енергії – 0,57 мільярда гривень, його перевищили на 0,14 мільярда гривень – 125%.

Зверніть увагу! Загальна сума показника – це 101,7% від показника доходів, який довів Мінфін (додатково надійшло 0,2 мільярда гривень).