Як зросла середня пенсія в Україні та хто її отримує

У 2024 році пенсії для більшості українців зросли завдяки індексації, перерахункам і різним додатковим виплатам. Це призвело до збільшення середньої пенсії в Україні.

Скільки пенсіонери отримують зараз

В Україні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, і середня пенсія складає 5 816,62 гривні.

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Зокрема, 26,14% пенсіонерів отримують пенсію менше ніж 3 тисячі гривень. Станом на 1 липня інші пенсіонери отримують такі виплати:

17,32% отримують від 3 001 до 4 000 гривень (для порівняння, у 2023 році таких було 21,26%);

18,59% отримують від 4 001 до 5 000 гривень (торік ця категорія складала 15,02%);

25,47% отримують від 5 001 до 10 000 гривень (у 2023 році таких пенсіонерів було 23,24%).

Зауважте! Середня пенсія для працюючих пенсіонерів також зазнала змін і тепер становить 6 216,20 гривні. В Україні налічується 2,7 мільйона працюючих пенсіонерів.

Де в Україні найвищі пенсії

Найвищі пенсії в Україні отримують мешканці Києва. У столиці середня пенсія становить 7 940 гривень. Значні виплати також отримують жителі інших регіонів:

У Рівненській області середня пенсія складає 7 255 гривень;

У Донецькій області – 7 138 гривень;

У Луганській області – 6 679 гривень;

У Дніпропетровській області – 6 402 гривні.

До слова! Варто зазначити, що найменші пенсії отримують жителі Тернопільської області, де середній розмір виплат становить 4 436 гривень. Лише трохи більші пенсії мають мешканці Чернівецької області – 4 639 гривень та Закарпатської області – 4 667 гривень.