Гривні там немає: десять найдешевших валют світу

У світі існують як найдорожчі, так і найдешевші валюти. Проте, позитивним фактором є те, що гривні у списку останніх немає.

Яка валюта найдешевша у світі

Найдешевшою валютою у світі є іранський ріал. На сьогодні за 1 гривню можна купити 1 011,04 ріали.

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Далі за значенням йде в'єтнамський донг, якого знадобиться аж 608,37 одиниці, щоб купити 1 гривню.

Трійку з кінця списку валют закриває Сьєра-Ленський леон зі значенням 608,3 одиниці за гривню.

Далі список найдешевших валют у світі починаючи з 4 місця такий:

лаоський кіп – 533,80 за гривню;

індонезійська рупія – 388,96 за гривню;

узбецький сум – 303,50 за гривню;

франк республіки Гвінея – 230,54 за гривню;

парагвайський гуарані – 181,96 за гривню;

камбоджиський рієл – 99,02 за гривню;

колумбійський песо – 96,65 за гривню.

Щоб купити українську гривню, доведеться заплатити 2,12 російських рубля.